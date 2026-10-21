Barrio Mayor del Pino de Cuartel V: detuvieron a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hermana de 13 años

El sospechoso tiene 23 años y fue arrestado durante un allanamiento en una vivienda del barrio Mayor del Pino. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la madre de la adolescente en diciembre de 2025.

Un hombre de 23 años fue detenido en el barrio Mayor del Pino de la localidad morenense de Cuartel V, acusado de abusar sexualmente de su hermana, de 13 años. El procedimiento se realizó durante un allanamiento ordenado por la Justicia, en una vivienda ubicada sobre la calle Murillo al 5000.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Martín, quienes concretaron la detención alrededor de las 6. Durante el procedimiento no se secuestraron elementos de interés para la causa.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 28 de diciembre de 2025 por la madre de ambos hermanos. Según consta en las actuaciones, dos días antes, la mujer había regresado a su domicilio, entre las 22:30 y las 23, para buscar una pertenencia que había olvidado.

Al llegar, advirtió que sus hijos no se encontraban en los espacios comunes de la vivienda y se dirigió a una de las habitaciones, cuya puerta estaba cerrada con llave. Como no obtuvo respuesta al pedir que abrieran, miró por una abertura y vio a su hija mientras se vestía y a su hijo cubierto con una manta.

La mujer ingresó a la habitación y obligó al joven a retirarse de la casa. Posteriormente, la adolescente le contó que había sido víctima de un abuso sexual por parte de su hermano, de acuerdo con la denuncia.

Tras conocer lo sucedido, la madre llevó a la menor a un hospital de la zona, donde recibió atención médica.

La causa quedó a cargo de la UFI Nº 14 y del Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial de San Martín. El expediente está caratulado como abuso sexual y la investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades correspondientes.

Tras concretarse la detención, el fiscal interviniente avaló el procedimiento y dispuso el traslado del sospechoso a la sede judicial, con una parada previa en la Oficina de Traslado de Personas Detenidas (OTIP). El hombre quedó alojado en dependencias de la DDI de San Martín, a disposición de la Justicia.