Realizaron una reunión sobre el derecho ambiental ante el fenómeno climatológico “Súper Niño”

El cambio climatológico es un hecho y la llegada del “Súper Niño” ya empieza a sentirse con intensidad en algunas partes del país, como el litoral y Cuyo. Desde el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez se propuso realizar un análisis desde el derecho sobre sus implicancias. El encuentro se realizó en General Rodríguez.

Entrevista con la Dra. Natalia Ruiz (presidenta del Instituto de Derecho Ambiental del CAMGR), con la Dra. Rocío Florentino (secretaria del mismo organismo) y con la Ing. María Claudia Filipuzzi (especialista en medio ambiente).