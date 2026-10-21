Solo 19 de cada 100 estudiantes argentinos alcanzan los conocimientos básicos

Aunque el 97% de los adolescentes de 15 y 16 años asiste a la escuela, la Argentina muestra dificultades para garantizar que los estudiantes aprendan y avancen en sus trayectorias escolares.

Así lo señala un informe de Argentinos por la Educación, que analiza el desempeño de nueve países de América Latina.

El estudio, elaborado por Martín Nistal y Lucía Vallejo, evalúa cuántos jóvenes de 15 años están escolarizados, cursan sin sobreedad y cuentan con los conocimientos mínimos esperados en Lectura y Matemática.

En la Argentina, apenas 19 de cada 100 cumplen con esas tres condiciones.Argentina, en los últimos puestos de la región

En la comparación correspondiente a 2025, Uruguay encabeza el Índice de Resultados Escolares, con 35 estudiantes de cada 100 que alcanzan los objetivos evaluados. Le sigue Chile, con 34. Brasil registra 25, Perú 23, México y Colombia 20 cada uno, mientras que Argentina suma 19.

Por debajo se encuentran Ecuador, con 14, y Paraguay, con 7.

El relevamiento también advierte un retroceso sostenido del país en la comparación regional.

En 2009, Argentina ocupaba el tercer puesto, pero fue perdiendo posiciones en las mediciones posteriores hasta llegar al séptimo lugar en 2025

Los resultados contrastan con el nivel de asistencia escolar y muestran que estar dentro del sistema educativo no siempre implica alcanzar los aprendizajes esperados.

El desempeño educativo, más allá de la economía

El informe señala que los resultados no dependen exclusivamente de la riqueza de cada país.

Argentina tiene el tercer producto bruto interno per cápita más alto entre las naciones analizadas, pero registra un desempeño inferior al de Brasil y Perú en el indicador educativo.

El especialista en planeamiento y políticas educativas Alejandro Morduchowicz cuestionó que el debate se concentre en la cobertura escolar sin prestar suficiente atención a los conocimientos que adquieren los estudiantes.

El diagnóstico vuelve a poner en discusión los desafíos del sistema educativo argentino: mejorar los aprendizajes en Lectura y Matemática y lograr que más adolescentes puedan avanzar en la escuela en los tiempos previstos.