Aprehendieron en el barrio San Alberto de Cuartel V a una persona buscada por la justicia

Durante una recorrida preventiva por Ruta 24 y Portugal, B° San Alberto, Cuartel V, efectivos del Comando de Patrullas de Moreno, procedieron a la aprehensión de Thiago David Brítez, quien era buscado desde el 18 de mayo pasado, dada la jurisdicción intervienen posteriormente agentes de la Comisaría Moreno 4ª.

Brítez se encontraba circulando en el motovehículo marca Suzuki, modelo Gixxer, sin dominio colocado, la cual poseía pedido de secuestro activo desde hace tres semanas.

Intervienen el Juzgado de Garantías del Joven N° 1 y la Fiscalía N° 4, ambas dependencias judiciales del Departamento Judicial Moreno y General Rodríguez.