Hospital de Moreno: Mes de las niñeces con el PACH

Este jueves 21 de agosto, el Programa de Acompañamiento y Cuidado de Niños, Niñas y Adolescentes en Contexto de Internación Hospitalaria (PACH), estuvo acompañando y realizando actividades en el marco del Mes de las Niñeces.

El PACH es un programa de salud enfocado en la asistencia, recreación y formación de equipos para el cuidado de niños, niñas y adolescentes internados. Las infancias tienen derecho a crecer sanas, cuidadas y acompañadas, a recibir educación, a jugar cada día y a que su voz sea escuchada y respetada.

Hospital Mariano y Luciano de la Vega – Moreno