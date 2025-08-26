Milei: «Están apostando para romper el país, promoviendo proyectos que buscan romper el equilibrio fiscal»

El Presidente Javier Milei destacó hoy el rol del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien “le toca lidiar con los orcos del Congreso, que son destituyentes” cuyo único objetivo “es romper el programa económico”, durante la inauguración del nuevo edificio de Corporación América.

Junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el empresario, Eduardo Eurnekian, el mandatario afirmó que al Gobierno no le falta política, sino que “los de enfrente quieren romper todo, que es algo muy distinto. Lo que les importa es tener el poder, no les importan los argentinos de bien”.

El Presidente subrayó que los legisladores “están apostando para romper el país promoviendo proyectos que buscan romper el equilibrio fiscal, aprobando cualquier tipo de barbaridades sin tener financiamiento”, y en este sentido remarcó la importancia de aunar esfuerzos, desde el sector público y el privado, “para que la única prioridad sea sacar el país adelante”.

En ese marco destacó el ejemplo de la compañía de Eurnekian para “convertir a nuestro país en un verdadero oasis de inversión, trabajo y crecimiento que redundará en un mayor bienestar para todos”, y ratificó: “Queremos una Argentina que le permita a cada individuo y a cada empresa llegar al máximo de su potencial.

A continuación, los puntos más destacados del discurso:

“Nuestra meta es que un holding de la talla de Corporación América, que se ramifica en diversos sectores, pueda ser la regla más que la excepción”.

“A Guillermo Francos, el mejor jefe de Gabinete de la historia, le toca lidiar con los orcos del Congreso, con esos destituyentes que lo único que están buscando es romper el programa económico, aprobando cualquier tipo de barbaridades sin tener financiamiento”.

“No les importan los argentinos de bien, y está claro que no les importa, porque ellos son los argentinos del mal. Son los vividores y los que han destrozado este país”.

“Es mi más sincera esperanza que cada vez más empresas e individuos puedan seguir el ejemplo de Eduardo Eurnekian, que vean las infinitas oportunidades para invertir, formarse, crecer y desarrollarse en el país”.

“Porque, a diferencia de otros, nosotros consideramos que la dignidad de una nación se mide por la dignidad de sus ciudadanos y no por el tamaño del siniestro infame Estado”.

”Y por eso hacemos todo lo que hacemos para devolverle al trabajador y al emprendedor argentino la dignidad que 100 años de modelo estatista le han quitado”.

“Argentina tiene todo para convertirse en una potencia tecnológica. Esta nación dispone de todos los recursos necesarios para lograrlo, pero principalmente cuenta con un capital humano del más alto nivel”.

“Como ya he dicho en otras ocasiones, si el sector privado es la locomotora que nos lleva al progreso, el sector público hoy debe centrarse en eliminar las malezas y las obstrucciones que entorpecen su camino”.

“Por más que el Congreso las quiera revertir. Con lo cual no me molesta, vamos a re-insistir. O sea, no me importa todo el daño que puedan hacer de acá al 7 de septiembre o hasta el 26 de octubre. Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ¿ustedes creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer durante dos meses?”.

argentina.gob.ar