Hospital Posadas: Se incorporó una nueva bomba extracorpórea para cirugías cardíacas

La institución incorporó una nueva bomba extracorpórea de última generación destinada a cirugías cardíacas en pacientes adultos y pediátricos. Se trata de un dispositivo de alta complejidad que simula las funciones del corazón —al bombear la sangre— y de los pulmones —al oxigenarla—, lo que permite detener el corazón durante la intervención quirúrgica y realizar la operación sin circulación sanguínea.

El manejo de este equipamiento está a cargo de perfusionistas, profesionales especializados que integran los equipos de Cirugía Cardiovascular tanto de adultos como de niños, y que cumplen un rol fundamental durante los procedimientos quirúrgicos.La nueva bomba cuenta con tecnología de vanguardia y contribuye a la realización de técnicas más seguras y precisas. Es líder en innovación a nivel nacional, ya que incorpora monitoreo avanzado en tiempo real de gases arteriales y venosos, además de permitir la perfusión orientada a objetivos, optimizando el cuidado del paciente durante la cirugía.

El dispositivo dispone de múltiples controles de seguridad y calidad para el paciente, entre los que se incluyen dos sistemas de bombeo —rodillo y centrífuga—, baterías de respaldo ante eventuales cortes de energía, control de administración de soluciones de cardioplegia, monitoreo de presión, sensores de burbujas y otros mecanismos de seguridad.Asimismo, la bomba puede conectarse a la red del hospital, permitiendo que todos los datos relacionados con la perfusión del paciente queden registrados de manera digital, lo que facilita su seguimiento y evaluación posterior.

La incorporación de esta nueva tecnología representa un avance significativo en la mejora de la calidad y la seguridad de las cirugías cardíacas en niños y adultos, al tiempo que permite optimizar los procedimientos mediante el uso de equipamiento de última generación.

Hospital Posadas