Más luces, menos ruido: se realizaron controles por pirotecnia sonora en General Rodríguez

La Municipalidad de General Rodríguez avanza con la implementación de la Ordenanza N° 4715/20, que establece la prohibición de la comercialización y el uso de pirotecnia de impacto sonoro en todo el partido.

En ese marco, durante los últimos días se llevaron adelante operativos de inspección y control en distintos barrios del distrito, entre ellos Agua de Oro, Altos del Oeste, Villa Vengochea, Malvinas, Raffo, Bicentenario y Güemes, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Desde el Municipio se solicita la colaboración de vecinos y vecinas para respetar esta disposición, evitando la compra y utilización de pirotecnia sonora, en resguardo de la salud y el bienestar de toda la comunidad.Ante la detección de venta ilegal, se recuerda que las denuncias pueden realizarse comunicándose al 109.

Municipalidad de General Rodríguez