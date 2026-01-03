Aniversario de la Maternidad Estela de Carlotto: 13 años al servicio de la comunidad

Este 2 de enero, la Maternidad Estela de Carlotto celebra sus 13 años de trayectoria al servicio de la comunidad, consolidándose como un espacio de referencia en la atención respetuosa de los nacimientos y el cuidado integral de las personas gestantes y sus familias.

A lo largo de estos años, la institución ha construido un modelo de atención centrado en los derechos, el acompañamiento y la calidad humana, fortaleciendo de manera permanente el trabajo de sus equipos y el abordaje interdisciplinario de la salud perinatal.El aniversario representa también una oportunidad para renovar el compromiso con la mejora continua, la formación constante y el trabajo colectivo, pilares fundamentales para sostener una maternidad pública que prioriza el cuidado, la escucha y el respeto.

Desde la Maternidad Estela de Carlotto se reconoce especialmente la labor diaria de todas las trabajadoras y trabajadores que, con responsabilidad y dedicación, hacen posible el funcionamiento de la institución y acompañan cada nacimiento como un hecho único.Con 13 años de historia, la Maternidad continúa creciendo, aprendiendo y cuidando, reafirmando su rol esencial dentro de la comunidad.

Maternidad Estela de Carlotto