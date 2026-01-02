Merlo realizó un festival en homenaje a los chicos de Cromañón

Vecinos y autoridades municipales participaron de un homenaje a las víctimas y sobrevivientes de la tragedia de República Cromañón, en la Plaza 8 de Merlo Norte. Hubo música en vivo de bandas locales.

El encuentro, el 9no que se realiza en el distrito, reunió a familiares, jóvenes, y organizaciones sociales, con intervenciones artísticas y espacios de reflexión sobre lo ocurrido el 30 de diciembre de 2004.

“Este festival comenzó en 2017 gracias al proyecto de la Secretaria de Relaciones con la Comunidad, Cecilia Argüello, para brindarle homenaje a los 194 jóvenes que perdieron la vida”, sostuvo el Intendente Gustavo Menéndez, al tiempo que afirmó que “estas políticas sociales y culturales son fundamentales para construir una memoria colectiva”.

Participaron las bandas:

Inercias del RockFiesta Redonda

Perros Vagabundos

Cristal Tributo a Callejeros

El Festival en homenaje a los chicos de Cromañón tuvo lugar a través de la Subsecretaría de Juventudes, encabezada por Natalia Luxen.Tiene lugar en Merlo a través de la ordenanza Nº 5495/17 del Honorable Concejo Deliberante que declara de interés cultural, social, y municipal estos encuentros.

Para más información, comunicarse con la Subsecretaría de Juventudes: Av. Del Libertador 285. Teléfono: (0220) 482-8176. Instagram: https://www.instagram.com/sdjuventudesmerlo/

