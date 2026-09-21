Icardi conducía con la licencia vencida: la Provincia lo inhabilitó preventivamente

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, dispuso la inhabilitación preventiva de Mauro Icardi luego de la repercusión pública que generó un video publicado en redes sociales por su pareja, Eugenia “la China” Suárez, mientras ambos circulaban en un vehículo por un barrio.

En las imágenes se observa a Suárez quitarse el cinturón de seguridad, subirse a la ventanilla y sacar gran parte de su cuerpo fuera del vehículo mientras Icardi se encuentra al volante. La conducta pone en riesgo su propia integridad física, la de los demás ocupantes del vehículo y la de terceros.

A su vez, desde la cartera provincial se advirtió la negligencia de Icardi como conductor al no detener la marcha del vehículo pese a observar que su acompañante se había quitado el cinturón de seguridad y se encontraba con gran parte del cuerpo fuera del habitáculo.

Como responsable de la conducción, debía preservar las condiciones de seguridad de quienes viajaban en el vehículo y evitar una situación que pudiera representar un peligro para terceros.

Ante la repercusión de las imágenes, la Provincia intervino y verificó la situación del conductor.

En ese marco, se constató que Icardi tiene su licencia de conducir vencida.

Por tal motivo, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial dispuso su inhabilitación preventiva, en los términos de la Ley Provincial N° 13.927.

La medida implica que, al tener domicilio en la provincia de Buenos Aires, en caso de presentarse a tramitar una nueva licencia de conducir deberá hacerlo en la jurisdicción correspondiente a su domicilio y someterse previamente a una evaluación para determinar si se encuentra psíquicamente apto para volver a conducir.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense remarcaron que quien se encuentra al volante tiene la responsabilidad de conducir de manera segura y de velar por la seguridad de los ocupantes del vehículo y de terceros.

La inhabilitación preventiva quedó registrada este 21 de septiembre y busca garantizar que, antes de obtener una nueva licencia, se determine que Icardi reúne las condiciones necesarias para conducir.

Transporte PBA