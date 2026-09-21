Incendio en General Rodríguez: un auto quedó completamente envuelto en llamas

Un automóvil se incendió durante la noche del sábado 19 de septiembre en la calle 67, entre Bacacay y Rusconi.

El aviso fue recibido a las 23:17 y, al arribar al lugar, la dotación de Bomberos encontró el vehículo completamente afectado por las llamas.

Ante la situación, dos bomberos fueron equipados con equipos de respiración autónoma y se desplegó una línea de ataque para realizar las tareas de extinción.

En el operativo intervino el Móvil 9 de Bomberos, con acompañamiento de personal policial.

Bomberos Voluntarios de General Rodríguez