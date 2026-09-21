El Hospital Posadas fortalece el acompañamiento de pacientes con enfermedades crónicas

Las enfermedades no transmisibles, entre ellas las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas, están asociadas al 74% de las muertes a nivel mundial y, en muchos casos, requieren cuidados y acompañamiento durante períodos prolongados.

En este contexto, el Hospital Posadas cuenta con distintos equipos interdisciplinarios destinados a acompañar a niños y adultos que necesitan atención y cuidados en las diferentes etapas de la vida.Además, el Comité de Seguridad del Paciente, que cuenta con 20 años de trayectoria, desarrolla acciones orientadas a garantizar una atención segura.

Entre ellas se encuentran el abordaje de los reportes de eventos adversos y la prevención y tratamiento de las lesiones por presión.

El trabajo conjunto de los equipos permite fortalecer una atención integral, acompañando las necesidades de cada paciente y promoviendo prácticas seguras durante todo el proceso de atención.

Hospital Posadas