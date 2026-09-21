Cortaron un alambrado y robaron tres caballos: detuvieron a un sospechoso

Un amplio operativo policial llevado a cabo por la Coordinación Conurbano Norte culminó con la detención de un joven de 23 años acusado de integrar una banda dedicada al abigeato en la zona.

El sujeto, que ya registraba un pedido de captura activo, fue localizado tras una serie de allanamientos en los que también se recuperaron parte de los animales sustraídos y un vehículo con pedido de secuestro por robo.

El hecho se inició el pasado 2 de septiembre, cuando una vecina de la zona denunció que autores de identidad desconocida cortaron el alambrado de su campo para sustraer tres caballos de su propiedad.

Tras la radicación de la denuncia, la fiscalía dispuso la intervención de los Comandos de Prevención Rural (CPR) de General Rodríguez y el Gabinete Técnico Operativo (G.T.O.) de la Comisaría 1ra.

A través del relevamiento de cámaras de seguridad tanto municipales como privadas, los investigadores lograron trazar la ruta de escape de los sospechosos.

La traza condujo a los efectivos hasta el partido de Moreno, donde se logró identificar a los presuntos responsables, entre ellos, un hombre de 23 años.

Con las pruebas recabadas, el Ministerio Público Fiscal ordenó tres órdenes de registro y allanamiento en distintos puntos de General Rodríguez, Moreno y José C. Paz.

En el objetivo principal del barrio San Bernardo de nuestra ciudad, un domicilio sobre la calle Tomas Craig, casi Comandante Quiroga, la policía efectivizó la aprehensión del principal sospechoso.

En el lugar se incautaron prendas de vestir utilizadas al momento del ilícito, recados de montura completos (bastos, matras, frenos, cinchas y estribos) y dos de los caballos robados (un tobiano colorado y un zaino colorado).

Asimismo, se halló una motocicleta Hero Hunt 150cc que poseía pedido de secuestro activo por un robo radicado en la Comisaría 2da de Trujui.

Luego en otros allanamientos las inspecciones en un predio de tres viviendas sobre la calle Comandante Quiroga y en un domicilio del partido de José C. Paz arrojaron resultado negativo respecto de elementos de interés para la causa.

Al ingresar los datos del aprehendido, la policía constató que registraba una orden de detención vigente emitida por el Juzgado de Garantías del Joven N° 1 de Moreno.La UFIJ N° 10 de Moreno – General Rodríguez, a cargo del Dr. Matías Escosir, avaló el procedimiento y dispuso la imputación del detenido bajo los cargos de «Abigeato Agravado» y «Encubrimiento Agravado por Ánimo de Lucro», ordenando su traslado a primera audiencia.

En tanto, los equinos rescatados quedaron a disposición del Ministerio de Desarrollo Agrario tras labrarse infracciones al Código Rural (Ley 10.081) y fueron derivados a una entidad protectora de animales en el partido de Las Heras para su guarda y cuidado.

El operativo contó con el apoyo desplegado por más de una docena de dependencias rurales y comisarías de la región.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez