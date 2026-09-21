Universidades: este martes habrá paro y los gremios anunciaron 23 días de medidas de fuerza

El conflicto entre el Gobierno nacional y los gremios universitarios continúa sin acuerdo tras una nueva reunión paritaria.

Este martes habrá un nuevo paro en las universidades nacionales, en el marco de un plan de lucha que contempla 23 jornadas de medidas de fuerza escalonadas.

En el encuentro realizado en el Palacio Pizzurno, el Gobierno mantuvo la propuesta de un aumento del 3%, que fue rechazada por las organizaciones gremiales.

Los sindicatos reclaman una recomposición cercana al 32% para recuperar el poder adquisitivo y exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) anunciaron que las medidas se desarrollarán de manera rotativa, con jornadas de paro y actividades de visibilización en distintas unidades académicas y dependencias hasta el 22 de octubre.Además, los gremios convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, que tendrá como punto de concentración el Palacio de Tribunales.

Por su parte, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, confirmó que el Gobierno aplicará el aumento del 3% pese al rechazo gremial y sostuvo que la medida responde al cumplimiento de las medidas cautelares vigentes.

El reclamo también alcanza al Presupuesto 2027.

El Consejo Interuniversitario Nacional y distintos sectores universitarios cuestionan los fondos previstos para el próximo año y reclaman mayores recursos para garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales.