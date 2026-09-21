A 50 años de La Noche de los Lápices, estudiantes de la ESPUNM realizaron actividades de memoria

En el marco del 50° aniversario de La Noche de los Lápices, estudiantes de la Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno (ESPUNM) realizaron este miércoles distintas actividades para recordar a los estudiantes víctimas de la última dictadura cívico-militar.

La jornada comenzó con un encuentro junto al Consejo Superior de la UNM, donde los y las estudiantes compartieron unas palabras de reflexión con autoridades y consejeros.

La actividad permitió generar un espacio de memoria colectiva en torno a los jóvenes que fueron detenidos-desaparecidos el 16 de septiembre de 1976.

Luego, la comunidad estudiantil participó de un encuentro en el que se recordó lo ocurrido durante la última dictadura y, al mismo tiempo, se destacó el rol de los estudiantes en la defensa de los derechos y el compromiso con la democracia.

Las actividades buscaron mantener viva la memoria y promover la reflexión sobre el pasado reciente entre las nuevas generaciones.

A 50 años de La Noche de los Lápices, la comunidad educativa reafirmó el compromiso con la memoria, la verdad, la justicia y el Nunca Más.

Universidad Nacional de Moreno