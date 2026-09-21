Sociedad

General Rodríguez realizó una Bicicleteada por la Vida

Posted on by rodrigos
21
Sep

El Club de Leones de General Rodríguez llevó adelante este domingo una Bicicleteada por la Vida, una iniciativa que reunió a vecinos en un recorrido urbano de 7 kilómetros.

La jornada contó con el acompañamiento del intendente Mauro García y se realizó en el marco del Mes de la Prevención del Suicidio y de la lucha contra el Cáncer Infantil.

La propuesta tuvo como objetivo promover la concientización y fortalecer el compromiso de la comunidad con estas dos importantes causas.

La actividad fue impulsada por el Club de Leones de General Rodríguez como una iniciativa solidaria y de participación comunitaria.

Municipalidad de General Rodríguez