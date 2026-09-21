General Rodríguez realizó una Bicicleteada por la Vida

El Club de Leones de General Rodríguez llevó adelante este domingo una Bicicleteada por la Vida, una iniciativa que reunió a vecinos en un recorrido urbano de 7 kilómetros.

La jornada contó con el acompañamiento del intendente Mauro García y se realizó en el marco del Mes de la Prevención del Suicidio y de la lucha contra el Cáncer Infantil.

La propuesta tuvo como objetivo promover la concientización y fortalecer el compromiso de la comunidad con estas dos importantes causas.

La actividad fue impulsada por el Club de Leones de General Rodríguez como una iniciativa solidaria y de participación comunitaria.

Municipalidad de General Rodríguez