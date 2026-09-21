Liberaron una culebra marrón en el bosque de Los Robles

Una culebra marrón (Paraphimophis rustica) fue liberada en el bosque de Los Robles luego de ser encontrada en buenas condiciones de salud por el veterinario del Cuerpo de Guardaparques.

Durante la revisión, el profesional constató que el ejemplar se encontraba muy activo y en excelentes condiciones.

Presentaba una antigua herida en el extremo de la cola, ya cicatrizada, pero no tenía restos de muda entre las escamas.Tras la evaluación, recibió el alta y pudo regresar a su hábitat natural.

Desde el área destacaron la importancia de conocer y proteger a la fauna silvestre nativa.

La culebra marrón no representa un peligro para las personas y cumple un rol importante dentro del ecosistema, ya que contribuye al control de plagas como los roedores.

La liberación forma parte de las acciones destinadas a preservar la biodiversidad y favorecer la convivencia con la fauna nativa.

Secretaría de Ambiente de Moreno