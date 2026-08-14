Imágenes sensibles: así fue el siniestro vial donde una mujer murió atropellada por un colectivo de La Perlita

A las 17:29 horas de este miércoles 12 de agosto, el interno 83 de Transportes La Perlita embistió a una mujer. El suceso se produjo cuando Norma Rojas, de 45 años, cruzaba la avenida Bartolomé Mitre (Ruta 7) entre Rivadavia y Nemesio Álvarez. En los videos de distintas cámaras de seguridad se advierte que la víctima intentó atravesar Mitre desde mitad de cuadra, detrás del colectivo. Primero observó el tránsito proveniente del oeste y luego giró su cabeza hacia el sentido contrario, esperando el paso de un camión que circulaba en esa dirección. El conductor del transporte público de pasajeros no se percató de la presencia de la mujer, ya que quedó debajo de la línea de la luneta trasera y fuera del alcance de los espejos retrovisores.

El chofer del colectivo hizo marcha atrás para acomodar el vehículo junto al cordón, en la parada del recorrido 26, y permitir que ascendieran los pasajeros. El golpe del micro arrojó a Rojas al suelo y su cabeza impactó contra la calle. La muerte habría sido instantánea. La causa está caratulada como “homicidio culposo” e interviene la UFI Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez.