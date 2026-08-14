“Si nos matamos, nos matamos”: se filmó tomando whisky mientras manejaba por la Ruta 2

Un hombre de 46 años, con domicilio en la provincia de Buenos Aires, fue identificado luego de que se difundieran videos en los que se lo observa consumiendo whisky mientras conducía por la Ruta 2.

Las imágenes fueron enviadas de manera anónima al Sistema de Reporte Vial Ciudadano de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

En una de las grabaciones, el conductor aparece junto a un acompañante y sostiene una botella de whisky mientras continúa al volante.

En otro momento, ambos realizan un brindis dentro del vehículo.Durante la filmación también se escucha una frase que remite a un conocido episodio de tránsito ocurrido en Mar del Plata en 2021: “Si nos matamos, nos matamos”.

A partir del material recibido, la ANSV logró determinar la identidad del conductor y presentó la denuncia correspondiente.

Además, solicitó la suspensión preventiva de su Licencia Nacional de Conducir, registrada en la provincia de Buenos Aires.

La duración de una eventual inhabilitación será determinada por la jurisdicción correspondiente.

El rostro del hombre fue cubierto en las imágenes difundidas debido a que todavía no existe una resolución judicial firme sobre el caso.

El Sistema de Reporte Vial Ciudadano permite informar conductas consideradas peligrosas, entre ellas conducir bajo los efectos del alcohol, circular a alta velocidad, realizar picadas, efectuar sobrepasos indebidos, utilizar el celular al volante o permitir que menores conduzcan.

ANSV