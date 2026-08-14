Cuatro de cada diez adolescentes sufrieron acoso online y advierten sobre los riesgos digitales

En la previa del Día del Niño, especialistas en ciberseguridad alertaron sobre las situaciones de riesgo que pueden enfrentar niños y adolescentes en Internet y remarcaron la importancia de que las familias acompañen su actividad digital.

Según un relevamiento del Centro de Estudios en Ciberentornos de BTR Consulting, el 97% de los adolescentes utiliza redes sociales y el 40% de quienes tienen entre 12 y 17 años sufrió algún tipo de acoso online.

El dato que también preocupa es que solo uno de cada diez jóvenes que atravesó una situación de este tipo se lo contó a sus padres o a un adulto de confianza.

El ciberacoso no es la única amenaza señalada en el informe. Entre los riesgos aparecen también el grooming, el sexting, las estafas digitales, el robo de identidad y la exposición de información personal.Uno de los principales focos de preocupación es el contacto con desconocidos.

En los casos de grooming, un adulto puede utilizar una identidad falsa para acercarse progresivamente a un menor, generar un vínculo de confianza y obtener imágenes, información personal u otro tipo de material.

Los especialistas también advierten sobre la circulación de imágenes íntimas. Una vez que una fotografía o video es compartido, puede ser descargado, reenviado o difundido en otros espacios, incluso después de que el contenido original sea eliminado.

Frente a este escenario, desde BTR Consulting sostienen que prohibir o restringir el uso de celulares y redes sociales no resulta suficiente.

La recomendación apunta a acompañar a los chicos y brindarles herramientas para identificar situaciones potencialmente peligrosas.

Entre las principales medidas se encuentran mantener los perfiles privados, no aceptar solicitudes de personas desconocidas, utilizar contraseñas seguras y evitar publicar datos como la dirección, la escuela o la ubicación.

Además, los especialistas destacan la importancia de construir un ámbito de confianza dentro de la familia para que niños y adolescentes puedan pedir ayuda si una experiencia en Internet les genera miedo, incomodidad o preocupación.