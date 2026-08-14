Sociedad

Cuatro de cada diez adolescentes sufrieron acoso online y advierten sobre los riesgos digitales

Posted on by rodrigos
14
Ago

En la previa del Día del Niño, especialistas en ciberseguridad alertaron sobre las situaciones de riesgo que pueden enfrentar niños y adolescentes en Internet y remarcaron la importancia de que las familias acompañen su actividad digital.

Según un relevamiento del Centro de Estudios en Ciberentornos de BTR Consulting, el 97% de los adolescentes utiliza redes sociales y el 40% de quienes tienen entre 12 y 17 años sufrió algún tipo de acoso online.

El dato que también preocupa es que solo uno de cada diez jóvenes que atravesó una situación de este tipo se lo contó a sus padres o a un adulto de confianza.

El ciberacoso no es la única amenaza señalada en el informe. Entre los riesgos aparecen también el grooming, el sexting, las estafas digitales, el robo de identidad y la exposición de información personal.Uno de los principales focos de preocupación es el contacto con desconocidos.

En los casos de grooming, un adulto puede utilizar una identidad falsa para acercarse progresivamente a un menor, generar un vínculo de confianza y obtener imágenes, información personal u otro tipo de material.

Los especialistas también advierten sobre la circulación de imágenes íntimas. Una vez que una fotografía o video es compartido, puede ser descargado, reenviado o difundido en otros espacios, incluso después de que el contenido original sea eliminado.

Frente a este escenario, desde BTR Consulting sostienen que prohibir o restringir el uso de celulares y redes sociales no resulta suficiente.

La recomendación apunta a acompañar a los chicos y brindarles herramientas para identificar situaciones potencialmente peligrosas.

Entre las principales medidas se encuentran mantener los perfiles privados, no aceptar solicitudes de personas desconocidas, utilizar contraseñas seguras y evitar publicar datos como la dirección, la escuela o la ubicación.

Además, los especialistas destacan la importancia de construir un ámbito de confianza dentro de la familia para que niños y adolescentes puedan pedir ayuda si una experiencia en Internet les genera miedo, incomodidad o preocupación.