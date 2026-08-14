La intendenta Mariel Fernández inauguró tres nuevas aulas en la Escuela Primaria Nº 28 de Trujui

_La obra incluyó nuevos espacios administrativos, aulas y baños, además de mejoras en el patio de la institución_

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, inauguró las obras de renovación y ampliación de la Escuela Primaria N°28, ubicada en la Ruta 23 y Arroyo Las Catonas, de la localidad de Trujui. Los trabajos, realizados a través del Fondo de Financiamiento Educativo, incluyeron la construcción de nuevos espacios administrativos, aulas y baños, además de mejoras en el patio de la institución.

La intervención incorporó tres nuevas aulas, tres baños y tres dependencias destinadas a la Dirección, la Preceptoría y la sala de profesores. Además, se renovó el patio, se entregó nuevo mobiliario y se realizaron mejoras en los equipos de aire acondicionado.

Durante la inauguración, la jefa comunal expresó: “Hacía tiempo que las y los estudiantes esperaban tener sus propios espacios.

Por eso nos emociona verlos hoy estrenando sus nuevas aulas.

Todos y todas tenemos derecho a estudiar en espacios lindos, cómodos y de calidad”.

Estas obras de ampliación y mejora de infraestructura escolar generan nuevos espacios para el desarrollo de las actividades educativas y mejora las condiciones de trabajo para docentes, alumnos y toda la comunidad educativa.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno