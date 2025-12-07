Importante actuación local en el Nacional de Atletismo Inclusivo

El intendente Mauro García entregó un reconocimiento a tres representantes locales del atletismo inclusivo, tras su destacada participación en el Torneo Nacional desarrollado en el predio del Centro Nacional de Alto Rendimiento (CENARD).

Karina Roldán, Emilia Montivero y Daiana Rodríguez Pérez obtuvieron medallas en competencias de velocidad —tanto individuales como en postas—, softball y lanzamiento de bala, entre otras disciplinas.

Además, las atletas cuentan con importantes posibilidades de integrar el seleccionado argentino que representará al país en las olimpiadas inclusivas de 2027.

Info Municipalidad de General Rodríguez