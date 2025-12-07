Vuelve la 4ta edición del Programa Compre Barato

_Del 15 al 30 de diciembre, se podrá acceder a alimentos y artículos de las fiestas a precios populares_

El Municipio de Moreno, en el marco de las fiestas de fin de año, llevará adelante del 15 al 30 de diciembre la 4° edición del Programa Compre Barato, en diferentes localidades del distrito. La iniciativa busca garantizar que los alimentos lleguen a las mesas de las familias morenenses a precios accesibles y sin intermediarios.

Durante estas jornadas, las y los vecinos podrán acceder a a carne vacuna, como pollo, cerdo, verduras y lácteos en los puntos de venta establecidos para tal fin.

La propuesta es impulsada a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL) y tiene como objetivo atender las necesidades de los sectores más vulnerables, que enfrentan las políticas de ajuste del Gobierno Nacional y el impacto de la inflación.

A continuación se detallan la ubicación, días y horarios de los puntos de venta:-Mercado Municipal Cuartel V, Derqui 6238, entre La Música y El Teatro, Cuartel V. De lunes a sábados, de 9 a 18 horas.-Mercado Modelo Trujui, Av. del Libertador 3910. De lunes a sábados de 9 a 16 horas.-Plaza San Martín, ubicada en Av. Mitre y Av. del Libertador.

De lunes a sábados, de 8 a 17 horas.Para conocer la lista de productos disponibles, los precios y más novedades, las personas interesadas podrán consultar las redes sociales: @moreno_municipio y @imdel_moreno.

El Programa “Compre Barato Moreno” fortalece el entramado local de producción, distribución y consumo mediante acuerdos entre comerciantes y productores locales e intensifica de este modo el compromiso con la economía familiar en la compra de alimentos esenciales a valores accesibles.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno