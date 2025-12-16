Inauguraron una nueva edición de la muestra que recuerda a la reconocida artista Nellie de Curia

La recordada pintora Nellie de Curia falleció en mayo del 2016. Vivía en un chalet céntrico de Moreno, cuya planta baja estaba adornada con parte de su obra.

Fue una de las principales impulsoras de la creación del museo de Bellas Artes de Moreno “Manuel Belgrano” y presidenta de la comisión de Amigos. La sala principal lleva su nombre. Y desde el 2016 la muestra de fin de año fue bautizada en su recuerdo. Este 2025 no fue la excepción. Entrevista con Hernán Tulissi, director de Museos de la municipalidad de Moreno.