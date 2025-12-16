Avanza la obra de renovación de la Ruta Provincial N° 24

_Una obra estratégica que mejora la conectividad, la seguridad vial y la integración territorial de Moreno y la región_

El Municipio de Moreno conducido por la intendenta Mariel Fernández, junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, avanza con las obras de repavimentación y ampliación de la Ruta Provincial N° 24 con el objetivo de mejorar la accesibilidad, la conectividad y la seguridad vial del distrito.

La obra contempla la construcción de calzadas separadas y dársenas destinadas a maniobras de giro, así como tareas de bacheo mediante el aporte de aproximadamente 600 toneladas de mezcla asfáltica producida en Moreno, con el fin de garantizar la transitabilidad mientras avanzan las obras principales y optimizar la circulación vehicular y el ordenamiento del tránsito.Además, los trabajos incluyen la ejecución de obras financiadas por el Municipio, como intervenciones hidráulicas, empalmes asfálticos entre las dos rotondas existentes, instalación de luminarias, semaforización y tareas integrales de demarcación horizontal, señalización vertical y señalamiento aéreo, que mejoran la seguridad vial y peatonal y, fundamentalmente, ordenan la circulación en ambos sentidos.

Actualmente se lleva adelante la repavimentación de la Ruta Provincial N° 24 en el tramo comprendido entre la rotonda de la unión de las Rutas 24 y 25, en dirección a General Rodríguez. Cabe destacar que ya se encuentra finalizado el tramo que conecta dicha rotonda con Derqui y que, con la culminación de este nuevo sector, se consolida una vía estratégica que mejora notablemente la comunicación desde la autopista hasta el partido de José C. Paz.

Se trata de una obra que refuerza el compromiso del Gobierno local con una infraestructura vial moderna y segura, orientada a fortalecer la integración territorial y contribuir a mejorar la calidad de vida de las vecinas y los vecinos de Moreno.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno