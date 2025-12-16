Gendarmes reemplazaron los 7 kilos 890 gramos de metanfetaminas con aserrín para realizar la entrega vigilada de una encomienda

Tras detectar el estupefaciente en Entre Ríos y reemplazarlo por “aserrín”, se logró detener a tres ciudadanos que se presentaron a retirar el paquete en el barrio porteño de Chacarita.

El avance de la investigación determinó allanamientos en el “Eldorado” (Misiones) y “Moreno” (Buenos Aires) en dos inmuebles.

El cargamento de “cristal» (metanfetamina pura) esta valuado en más de 200 mil dólares.

Gendarmes del Escuadrón 4 “Concordia” mientras realizaban controles de rutina en la Ruta Nacional N° 14 a principio de mes. Registraron un camión de encomiendas que viajaba desde Eldorado (Misiones) hacia la ciudad de Buenos Aires, la reacción de un can antinarcóticos alertó a los uniformados. El perro señaló un paquete que ocultaba 7 kilos 890 gramos de metanfetaminas en estado cristalizado y también en pastillas.

Con la intervención del Juzgado Federal de Concordia, se iniciaron tareas investigativas para reconstruir la trama detrás del envío. Las unidades técnicas de investigación que la Fuerza posee en Misiones, lugar donde se realizó él envió postal y en Buenos Aires donde se retiraría la carga. Avanzaron con intervenciones telefónicas, seguimientos, análisis de videos e impactos de antenas.

En Entre Ríos los funcionarios reemplazaron la droga por aserrín y comenzó el monitoreo de la “entrega vigilada”. La banda intentaba cubrir el envió con identidades de terceros, cambios de autorizaciones digitales y envíos de fotografías de documentos para que distintas personas puedan retirarlas.

El barrio de Chacarita (CABA) fue redireccionada para su retiro la caja que simulaba tener el estupefaciente. Tres hombres de nacionalidad paraguaya se presentaron el pasado jueves en la sucursal y fueron detenidos en el acto por personal de Gendarmería Nacional. El Magistrado emitió ordenes de allanamientos en las provincias de Misiones y Buenos Aires, donde se secuestró marihuana, teléfonos celulares y elementos de interés para la causa.

argentina.gob.ar