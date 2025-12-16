Primer Cuenta Nietos en Merlo

Autoridades municipales y vecinos participaron de la inauguración de esta producción artística en la Casa de los Derechos Humanos Marcela Maidana, en el Parque Cultural de Libertad. Además, hubo muestras y actividades de reflexión colectiva sobre la memoria, los DD.HH. y la democracia.

El Cuenta Nietos fue creado por el taller Barro de la Patria Grande, junto a Silvia Carbone, Flavio Selinger y Juana Torrallardona, con el objetivo de reafirmar el derecho a la identidad y mantener viva la memoria.

“La democracia es poder hacer cosas públicas, tener una idea y llevarla a cabo, mostrarle a vecinos y vecinas que pueden venir, sin importar cómo piensan, y este espacio los acoge”, expresó el Director de DDHH de Merlo, Germán Outeda.La Presidenta del HCD, Alejandra Hahn sostuvo “En Merlo buscamos que siempre existan la Memoria, la Verdad y la Justicia.

La Dictadura es una parte de nuestra historia. Solamente recordándola, no vamos a repetirla”.

La apertura del Cuenta Nietos se realizó en el marco de los 40 años de la Sentencia del Juicio a las Juntas, del Día Internacional de los Derechos Humanos y del Día de la Restauración de la Democracia.

Participaron Candelaria Martínez con Pañuelos de la Memoria, el colectivo de docentes de arte del territorio, Grupo La Neta, y la Muestra Colectiva sobre la Memoria, con obras de Ariel Godoy, Daniel Uranga, Mariela Battaglia y Gustavo Achinelli.

A través de actividades, programas y jornadas que mantienen viva la memoria, en defensa de la verdad y la justicia, el Gobierno Municipal, encabezado por el Intendente Gustavo Menéndez, mantiene su compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos.Para más información, comunicarse con la Dirección de Derechos Humanos: Av. Eva Perón y Colombia. Tel.: (0220) 483-7573. Email: derechoshumanos@merlo.gob.ar

merlo.gob.ar