La ministra Monteoliva firmó un acuerdo con la Unión Europea para elevar estándares operativos frente al crimen organizado

Durante su intervención, la ministra Monteoliva destacó que la cooperación internacional es un pilar central de la política de seguridad del Ministerio y subrayó que “no podemos dar respuestas en solitario frente al crimen organizado”, al tratarse de un fenómeno global que requiere esfuerzos coordinados entre los Estados. En ese sentido, remarcó que esta línea de trabajo es una continuidad de una política sostenida desde el inicio de la gestión anterior encabezada por Patricia Bullrich.

Por su parte, el embajador de la UE, Erik Høeg, destacó que esta declaración conjunta de intención refuerza la cooperación entre Argentina y la Unión Europea , en el marco del programa Eurofront en base a sólidos valores compartidos y un objetivo común: promover la seguridad, los derechos humanos y la protección del estado de derecho.

Eurofront es un programa de cooperación de la Unión Europea para América Latina, con un presupuesto de veintitrés millones de euros financiado por la UE y gestionado por un consorcio integrado por la FIAPP e IILA, orientado a fortalecer la gestión integrada de fronteras, combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, y promover estándares comunes de seguridad y cooperación regional.

La ministra advirtió que América Latina continúa siendo la región más violenta del mundo, con organizaciones criminales cada vez más complejas y dinámicas operativas más veloces, lo que impone nuevos desafíos para los sistemas de control, investigación y respuesta estatal.

En ese contexto, sostuvo que la gestión de fronteras es hoy un eje central de las políticas de seguridad nacional, y explicó que el traspaso de la Dirección Nacional de Migraciones al Ministerio de Seguridad Nacional permite un abordaje integrado del fenómeno migratorio, con información compartida y objetivos comunes.

Monteoliva señaló que la política migratoria y de control de fronteras se apoya en el fortalecimiento de la gobernanza institucional, un marco normativo más efectivo, el refuerzo de los controles de ingreso y expulsión, la mejora de la infraestructura fronteriza, la capacitación permanente del personal y el uso estratégico de la tecnología y la información para la toma de decisiones.Asimismo, remarcó la necesidad de avanzar en la simplificación y mayor eficiencia de los procesos, en línea con el mandato del Gobierno nacional encabezado por el presidente Javier Milei, orientado a construir un Estado más eficiente y con mejores capacidades de respuesta.

Finalmente, la ministra afirmó que este acuerdo reafirma una decisión clara del Estado argentino: ordenar la política migratoria, fortalecer el control de fronteras y hacer cumplir la ley sin ambigüedades, destacando a la Unión Europea como un socio estratégico para enfrentar un escenario regional cada vez más complejo.

Participaron de la actividad el director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane; el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Carlos Tonelli; el director nacional de Fronteras del Ministerio de Seguridad Nacional, Gustavo Ferragut; y demás autoridades nacionales y representantes de la Unión Europea.

argentina.gob.ar