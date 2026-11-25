Doce dotaciones de Bomberos Voluntarios, diez de ellas de Moreno, permitieron circunscribir inmediatamente el siniestro desatado en la empresa Gulf ubicada en el parque industrial “La Reja”, sobre la calle Belisario Roldán, a metros de la colectora sur de la Autopista del Oeste.

El incendio se produjo en el área de calderas, dentro de una nave de unos 200 por 50 metros, donde también se almacenaba producto terminado. Los motivos aún se desconocen. No había operarios, por el turno ya había finalizado. Solo personal de seguridad. Ocurrió alrededor de las 18 horas de este martes 24 de noviembre.

La firma se dedica al fraccionamiento y envasado de aceite. Gran parte de la mercadería se salvó. Los daños más importantes se habrían generado en el sector de maquinarias. No hubo que lamentar heridos. Entrevista con el comandante mayor Gastón Urdangarín