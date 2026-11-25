El hecho se produjo alrededor de las 17:30 horas de este sábado 21 de noviembre en una joyería emplazada en el frente del paseo “Libertador”, el cual está ubicado sobre la avenida Libertador entre Tucumán y Mitre (Ruta 7), a media cuadra de la plaza San Martín y a doscientos metros de la comisaría 1ª de Moreno.

Según las fuentes consultadas, un sujeto armado bajó de una moto e ingresó al comercio. Siempre con el casco colocado, redujo a un empleado (se desconoce si ejerció violencia física), llevándose dinero en efectivo y algunas alhajas que estaban exhibidas. Rápidamente se dio a la fuga junto a su cómplice.

En un primer momento, los responsables de la joyería no habrían realizado la denuncia. Ante los rumores, que fueron creciendo en intensidad con el transcurso de los minutos, se presentó el titular de la seccional 1ª, quien habría dialogado con el responsable de la firma. La investigación comenzó de oficio.

Voceros con acceso al expediente (que instruye la UFI N° 3) aseguraron que las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte del circuito de fuga. Esperan novedades. Hasta el momento no hay detenidos.