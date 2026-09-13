Incendio en una vivienda de General Rodríguez

Bomberos Voluntarios trabajaron durante la noche para controlar un incendio registrado en una propiedad ubicada en Camino Navarro y Arroyo Arias.

El hecho ocurrió el 8 de septiembre, alrededor de las 23:04, cuando Bomberos Voluntarios de General Rodríguez recibieron un aviso por el incendio de una vivienda.

Al llegar al lugar, los bomberos constataron que la propiedad se encontraba quemando en forma generalizada, por lo que iniciaron las tareas para controlar el fuego.

Como primera medida, se procedió a cortar el suministro eléctrico del inmueble. Además, los integrantes de la dotación fueron equipados con equipos de respiración autónoma para desarrollar el operativo.

Para la extinción se utilizaron dos líneas de 38 milímetros.

Una vez controlada la situación, los bomberos realizaron tareas de remoción y enfriamiento de los elementos que habían sido afectados por la combustión.

En el operativo participaron los móviles 7, 17 y 21 de Bomberos Voluntarios de General Rodríguez.

Info y foto BVGR