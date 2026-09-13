La PFA desarticuló un punto de narcomenudeo en General Rodríguez

En el marco de una investigación monitoreada por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desbarató un punto de venta de drogas en el partido de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires.

La pesquisa se inició en mayo del corriente año, por parte del personal de la División Operaciones Área Metropolitana Norte, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico de esta Institución.

A través de las tareas investigativas se estableció la existencia de un domicilio vinculado a la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo, en el Barrio Los Nogales de dicho partido. Intervino la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 12 del Departamento Judicial Moreno – General Rodríguez, a cargo del Dr. Ezequiel Freydier.

Con el total de las pruebas obtenidas, el Juzgado de Garantías Nº1 del Departamento Judicial Moreno – General Rodríguez a cargo de la Dra. Adriana Alicia Julián, Secretaría a cargo de la Dra. Andrea Verónica Gómez, ordenó el allanamiento a dicha finca.Durante el operativo fue detenida una mujer.

Asimismo, se secuestraron varias dosis de clorhidrato de cocaína listas para su distribución, una balanza digital con restos de dicha sustancia, una tijera y una cuchara, ambas con restos de clorhidrato de cocaína, 59 mil pesos argentinos presumiblemente como resultado del comercio de drogas, tres teléfonos celulares y demás elementos de interés.

La detenida, argentina y mayor de edad, quedó junto con los elementos secuestrados, a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas.

Con info PFA