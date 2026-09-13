Se fortalece la vacunación contra el Dengue y el Covid

Las dosis están disponibles de forma gratuita en todos los centros de salud del distrito para personas de 15 a 59 años en el caso del dengue y a partir de los 12 años para el covid

El Municipio de Moreno amplía el acceso a toda su población mediante la incorporación de dosis contra el Dengue y el Covid en todas las unidades sanitarias del distrito. Una política sanitaria que facilita a las vecinas y los vecinos puedan vacunarse de manera directa, sin requerir turno previo ni orden médica.

En el caso del Dengue, la inoculación está destinada a personas de entre 15 y 59 años.

Se aclara especialmente que las mujeres embarazadas y las personas inmunocomprometidas no pueden recibir esta vacuna. Respecto al covid, la aplicación se encuentra habilitada a partir de los 12 años de edad.

Cómo prevenir el dengue y el covid: Para reforzar el cuidado integral de la salud comunitaria se recuerda la importancia de mantener las medidas preventivas habituales, ventilar los ambientes con regularidad y evitar la acumulación de agua en recipientes para impedir la reproducción del mosquito transmisor.

Para más información, consultar las redes oficiales de @secretariadesaludmoreno y/o ingresar al siguiente link: https://moreno.gob.ar/salud-unidades-sanitarias.php

Esta politica pública del Gobierno local reduce lo contagios por ambas enfermedades, y aporta al fortalecimiento de la atención primaria en todo el territorio.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno