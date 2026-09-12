Organizaciones y organismos públicos se reunieron para fortalecer las políticas de discapacidad

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense participó de un encuentro con instituciones y organizaciones del distrito.

También se anunció un censo para conocer las necesidades de las personas con discapacidad y orientar futuras políticas públicas.

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires participó de una reunión de la Red Interinstitucional de General Villegas, con el objetivo de fortalecer la articulación territorial y avanzar en acciones vinculadas a los derechos de las personas con discapacidad.

La jornada reunió a instituciones, organizaciones sociales y organismos municipales.

En representación de la Provincia participaron el director de Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad, Raúl Lucero, y el responsable regional Gabriel Deiure.

Uno de los principales ejes del encuentro fue el próximo Censo de Discapacidad, que será realizado por el municipio para reunir información sobre las distintas realidades y necesidades de las personas con discapacidad del distrito.

Durante la actividad se presentó el formato autoadministrado previsto para el relevamiento y se incorporaron propuestas para su implementación.

Desde la Provincia destacaron la importancia de generar información desde el territorio y con la participación de las propias personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones que trabajan en la temática.

Los datos obtenidos permitirán orientar políticas públicas acordes a las necesidades de la comunidad.

La articulación forma parte de los objetivos del Consejo Provincial de Discapacidad (COPRODIS), que busca fortalecer espacios locales y zonales de participación para la construcción de agendas y políticas inclusivas.

Actualmente, la Provincia articula acciones con más de 300 organizaciones y los 135 municipios bonaerenses.

Como parte de la visita, Lucero y Deiure también recorrieron distintas instituciones del distrito: la Asociación para el Desarrollo, Rehabilitación e Integración de personas con discapacidad (ADERID), Cuento con Vos, en Piedritas, y La Mano Tendida, en Bunge.

En ADERID mantuvieron un encuentro con la coordinadora Analía Campana y el presidente de la Comisión Directiva, Gustavo Gastón Courreges.

En Cuento con Vos conocieron el trabajo de los talleres culturales, terapéuticos y lúdicos destinados a niñas, niños, adolescentes y personas adultas. Finalmente, en La Mano Tendida compartieron una jornada con participantes y trabajadores de la institución.

La recorrida permitió conocer de cerca las experiencias que se desarrollan en el distrito y reforzar el trabajo conjunto para promover mayor autonomía, participación e inclusión de las personas con discapacidad.

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