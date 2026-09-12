De Moreno al mundo: tiene 15 años y es campeón mundial de taekwondo

Juan Martín Vescovo tiene 15 años, ganó una medalla de oro en el Mundial de Croacia 2025 y en octubre volverá a representar a la Argentina en una competencia internacional en España.

Juan Martín Vescovo, un joven de 15 años de Moreno, se convirtió en una de las promesas del taekwondo nacional luego de consagrarse campeón mundial en Croacia y ahora se prepara para afrontar un nuevo desafío internacional.

El adolescente obtuvo la medalla de oro en la categoría Formas por Equipo Masculino Prejuvenil durante el Mundial de Taekwondo realizado en 2025.

Además, alcanzó el bronce en Primer Dan, Prejunior.

Su vínculo con el deporte comenzó a los cinco años, impulsado por su familia y su entrenador Ramiro López. Con el tiempo fue avanzando en distintas instancias de selección hasta integrar el equipo argentino y ser elegido capitán.

Actualmente entrena en la zona oeste junto a López, mientras combina la preparación deportiva con sus estudios.

También se destaca por su interés en las Ciencias Exactas y en 2023 llegó a participar de las Olimpiadas de Matemática, donde obtuvo una mención especial y clasificó a la instancia nacional.

Para Juan Martín, la disciplina que practica no se limita a la competencia.

Entre sus principales valores destaca la cortesía, la integridad, la perseverancia, el autocontrol y el espíritu indomable.

El joven también cuenta con el acompañamiento de su familia y de sus compañeros de selección, entre ellos Lucila Feijoó, quien también obtuvo una medalla mundial.

Ese respaldo fue fundamental durante el camino que lo llevó hasta el podio internacional.Ahora, el próximo objetivo está puesto en España.

En octubre, Juan Martín volverá a competir representando a la Argentina, con la expectativa de repetir el logro alcanzado en Croacia y continuar creciendo dentro del seleccionado nacional.

Después de esa competencia, su calendario deportivo también contempla nuevos desafíos internacionales, entre ellos Paraguay 2027.

Info ANUNM