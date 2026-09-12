Imposición del nombre «Prof. Hernán Bernal» al ISFDyT N° 155 de General Rodríguez

El Intendente Mauro García estuvo presente en el acto de imposición del nombre “Profesor Hernán Bernal” al Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 155 de nuestra ciudad.

La ceremonia se desarrolló el pasado jueves por la noche, en vísperas de celebrarse el Día del Maestro, para homenajear la trayectoria y la memoria del docente rodriguense que murió víctima de un crimen acontecido en el 2009.

De la jornada participaron también el director provincial de Educación Superior, Carlos Alberto Grande; la Inspectora Jefa Regional de Educación, Gabriela Valverde; su par distrital, Prof. Graciela Monsalvo; representantes del Consejo Escolar y Honorable Concejo Deliberante, además del director del ISFDyT Nº 155, Sergio Abal, entre otras autoridades.

También estuvieron presentes inspectores e inspectoras de Enseñanza de diversos niveles y modalidades, integrantes de Entidades de Bien Público y de la comunidad educativa local, tales como la EP N°1, la EP N° 21, la ES N° 6, EEPA N° 701 y 705, CENS N° 451, entre otras.

El ISFDyT N° 155, con más de 10 años de trayectoria en nuestro distrito, llevará este nombre en recuerdo de Bernal, quien supo ser director de la Escuela Secundaria N° 4 y autoridad regente de la Escuela de Enseñanza Secundaria Técnica N° 1 «Javier Tapié».

Durante la ceremonia se reprodujo un video elaborado por docentes del Instituto que realizaron una reconstrucción biográfica de su recordado colega. Asimismo, también se realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa junto a familiares de Bernal y estudiantes del establecimiento.

«A partir de hoy llevaremos con orgullo del nombre de ‘Prof. Hernan Bernal’ como símbolo de esfuerzo, dedicación y compromiso con la educación pública, dándole identidad a nuestro instituto con un gran nombre que representa a toda nuestra comunidad local», señaló el director Abal.

En el marco del Mes de la Educación, seguimos reafirmando nuestro compromiso y acompañamiento permanente con quienes dignifican día a día la tarea de enseñar.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez