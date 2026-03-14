Inclusión escolar: el rol del acompañante como puente hacia una educación efectiva

En un contexto donde la integración educativa es ley pero la inclusión real presenta desafíos cotidianos, la figura del Acompañante para la Inclusión Escolar (AIE) se consolida como un pilar fundamental. Según datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), más de 1,6 millones de personas cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en Argentina, de los cuales una proporción significativa son niños y adolescentes que requieren apoyos específicos para participar plenamente en el aula.

Integración vs. Inclusión: más allá de la presencia físicaEstar dentro de un aula no garantiza el aprendizaje. UNICEF estima que solo la mitad de los estudiantes con discapacidad logra acceder efectivamente al sistema común, y su permanencia depende de apoyos sistemáticos.

Las barreras más frecuentes no son individuales, sino pedagógicas y actitudinales: consignas extensas, ruidos excesivos, falta de apoyos visuales y cambios de planificación sin anticipación. «La función del AIE es implementar estrategias para que el alumno sea parte de la rutina escolar, disminuyendo las barreras y ofreciendo variables que hagan posible su inclusión», explica la Lic. Florencia Michel (UNLP).El trabajo en red: Docentes y Acompañantes

La labor del acompañante no es aislada, sino que requiere una planificación conjunta con el docente. Esta sinergia permite:Adaptación de contenidos: Ajustar las actividades a la singularidad de cada estudiante.Regulación emocional: Disminuir la ansiedad y frustración ante estímulos disruptivos.

Sostén académico: Evitar el desfasaje que impacta directamente en la autoestima.

Carla Leiva Salinas, acompañante pedagógica y docente, destaca la dificultad de atender el «uno a uno» en aulas de más de 30 alumnos: «Cuando la integración está bien articulada, el alumno gana confianza, sostiene más la atención y mejora su vínculo con el aprender».

Por su parte, la docente Gabriela Distefano subraya que el trabajo colaborativo es la estrategia principal para gestionar salones con múltiples estímulos y necesidades diversas.

El factor familiar: de la aceptación a la autonomía

El proceso de inclusión también se juega en el hogar. La participación de las familias es determinante; mientras que la negación puede retrasar intervenciones necesarias, la aceptación temprana habilita herramientas que benefician el desarrollo cognitivo.Nadia Molina, madre de una niña con diagnóstico de TEA, relata su experiencia: “El acompañamiento le da seguridad, la ayuda a regularse y a formar vínculos. Ese nexo entre docente e integrador es esencial para saber cómo acompañarla también desde casa”.

Datos clave del escenario actual

Población con CUD (Argentina) 1.680.723 personas (3,65% de la población)

Acceso efectivo (UNICEF) Solo el 50% de estudiantes con discapacidad accede al sistema común.

Escenario crítico El 58% de las dificultades son pedagógicas/actitudinales (INDEC-ANDIS).

ANUNM