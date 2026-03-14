La intendenta Mariel Fernández recorrió el nuevo predio de la planta asfáltica municipal en el Parque Industrial 2

El traslado y la ampliación de la planta permitirán mejorar la capacidad y eficiencia productiva_

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, recorrió la nueva locación de la planta asfáltica municipal, ubicada dentro del Parque Industrial 2.

Junto a la secretaria de Obras y Servicios Públicos, María Giménez, y el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Emmanuel Fernández, supervisaron el funcionamiento en el nuevo predio y las mejoras incorporadas para fortalecer la producción de asfalto destinada a las obras viales del distrito.

La planta se trasladó a un espacio más amplio dentro del mismo parque industrial, lo que permite optimizar la logística, mejorar la organización de los procesos y ampliar la capacidad de trabajo del área. El predio cuenta con 10.000 metros cuadrados de superficie operativa, casi el doble que la ubicación anterior que tenía 5.500 metros cuadrados.

El nuevo diseño del predio fue planificado desde cero para lograr un circuito productivo más eficiente, con un flujo de trabajo ordenado que reduce tiempos improductivos. Además, la planta ahora cuenta con capacidad para almacenar todos los materiales dentro del mismo espacio, evitando la utilización de depósitos externos.

Como parte del proceso de modernización, el Municipio incorporó nueva maquinaria adquirida mediante leasing 2025 del Banco Provincia: una Terminadora de Asfalto XCMG RP603 que permite asfaltar calles de seis metros de ancho en una sola pasada, mejora la terminación del asfalto y reduce a la mitad el tiempo de trabajo; y una Vibro Compactador Crybsa LCT204P, que permitirá que cada terminadora cuente con su propio compactador, posibilitando trabajar en dos frentes de obra de manera simultánea.

La planta asfáltica municipal fue impulsada por la gestión de Mariel Fernández con el objetivo de que el Municipio pueda producir su propio material y avanzar en las obras de asfalto, de forma complementaria a los proyectos financiados por el gobierno provincial.

Desde su puesta en funcionamiento, ya se asfaltaron 3.250 cuadras en distintos barrios del distrito.

En muchas de estas intervenciones también se incorporan luminarias, cámaras de seguridad y trabajos de mejora en espacios públicos, como plazas y veredas.

Con estas obras integrales, el Gobierno local busca mejorar la infraestructura urbana y la conectividad de los barrios, una demanda histórica de la comunidad, al mismo tiempo que contribuyen a elevar la calidad de vida de las vecinas y los vecinos de Moreno.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno