Inicio de la Tecnicatura Superior en Enfermería de la Escuela de Gobierno «Floreal Ferrara»

Este lunes se llevó a cabo el inicio de la Tecnicatura Superior en Enfermería de la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

En esta oportunidad se brindó la bienvenida a 70 nuevos estudiantes que comienzan el primer año de sus estudios superiores para la formación profesional en el área. Durante tres años, esta primera cohorte, se formarán en la Tecnicatura Superior en Enfermería con el objetivo de fortalecer el sistema de salud público regional a partir de la formación a académica y profesional.

Hospital Mariano y Luciano de la Vega – Moreno