Por los 80 años del Rotary Club, inauguraron un monolito en la plaza central de General Rodríguez

La actividad se realizó durante la tarde de este viernes 15 de agosto en la plaza central “Martín Rodríguez” de General Rodríguez. Inauguraron un monolito en conmemoración de los 80 años de la fundación del Rotary Club del distrito. Además plantaron el árbol número 1.000, que estuvo a cargo del rotario Jorge Anghileri. Hicieron uso de la palabra, entre otros, el presidente de la institución Pablo Maroni, el rotario más antiguo en actividad Rubén Freire, la creadora de la obra Debra De Luca y el intendente municipal Mauro García