Inundaciones en provincia de Buenos Aires: se implementa el Suplemento Único para la Reconstrucción

La Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, firmó la Resolución 983/2025 que aprueba las normas complementarias para la puesta en marcha del Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR), destinado a los damnificados por las inundaciones ocurridas los días 16 y 17 de mayo en las ciudades de Zárate, Campana, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Mercedes y San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires.

El SUR consiste en un subsidio extraordinario, por única vez, de $800.000 por vivienda, que será transferido directamente a la cuenta bancaria del solicitante, con el objetivo de brindar asistencia inmediata a las familias cuyas viviendas en planta baja resultaron afectadas por el evento climático.

Para acceder al beneficio, los vecinos deberán completar el formulario digital en la página web oficial http://sur.argentina.gob.ar, donde cargarán sus datos personales, el número de suministro eléctrico (NIS) y una Clave Bancaria (CBU o CVU) a su nombre.

La medida se enmarca en el fondo especial de $10.000 millones creado por el Decreto 497/2025, y será administrada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que controlará, autorizará y aprobará los desembolsos.

“Con este suplemento estamos garantizando que la ayuda llegue de manera rápida, transparente y directa a quienes más lo necesitan”, señaló la ministra Bullrich.

El proceso de inscripción tendrá instancias de verificación y control para asegurar la transparencia del programa. Finalizada la etapa de análisis, los beneficiarios podrán consultar el estado de su solicitud en la misma web oficial, hasta la acreditación del pago.

