Innovar para garantizar una alimentación saludable y nutritiva

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires destacó el aporte de la ciencia y la educación pública para fortalecer el derecho a una alimentación saludable, segura y soberana.

Bajo el lema “Innovar hoy para nutrir mañana”, se busca poner en valor iniciativas que utilizan el conocimiento científico para desarrollar respuestas frente a la inseguridad alimentaria, aprovechar los recursos disponibles y ampliar el acceso a alimentos nutritivos.

Una de estas experiencias es el Programa Planta de Alimentos para la Integración Social (PAIS), de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que elabora alimentos deshidratados destinados a complementar las estrategias de asistencia alimentaria.

La planta funciona en la Estación Experimental Julio Hirschhörn, en Los Hornos, y trabaja en articulación con el Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA), la UNLP, el CONICET y la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC).

Actualmente, el programa produce guisos deshidratados de arvejas con vegetales, lentejas con vegetales, arroz con vegetales y lentejas con arroz y vegetales, además de una base de vegetales.

Las preparaciones incorporan legumbres y verduras, alimentos cuyo consumo puede verse limitado por razones económicas.

En 2025, la iniciativa amplió sus líneas de desarrollo con nuevas formulaciones, entre ellas snacks elaborados con frutas deshidratadas y pseudocereales.

La deshidratación permite obtener productos de fácil conservación y preparación, además de generar oportunidades para aprovechar frutas y verduras regionales y reducir su desperdicio.

Desde 2023, el programa también sostiene la provisión semanal de guisos deshidratados a nueve organizaciones sociales del Gran La Plata, que los distribuyen en comedores y ollas populares.

Esta tarea se complementa con recetarios, talleres de cocina y capacitaciones en manipulación segura de alimentos.

La experiencia refleja cómo la articulación entre la universidad pública, la investigación científica, la producción regional y el trabajo comunitario puede contribuir a enfrentar la inseguridad alimentaria y promover el acceso a una alimentación sana, nutritiva y soberana.

Colegio de Nutricionistas PBA