Innovar para garantizar una alimentación saludable y nutritiva

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires destacó el aporte de la ciencia y la educación pública para fortalecer el derecho a una alimentación saludable, segura y soberana.
Bajo el lema “Innovar hoy para nutrir mañana”, se busca poner en valor iniciativas que utilizan el conocimiento científico para desarrollar respuestas frente a la inseguridad alimentaria, aprovechar los recursos disponibles y ampliar el acceso a alimentos nutritivos.
Una de estas experiencias es el Programa Planta de Alimentos para la Integración Social (PAIS), de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que elabora alimentos deshidratados destinados a complementar las estrategias de asistencia alimentaria.
La planta funciona en la Estación Experimental Julio Hirschhörn, en Los Hornos, y trabaja en articulación con el Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA), la UNLP, el CONICET y la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC).
Actualmente, el programa produce guisos deshidratados de arvejas con vegetales, lentejas con vegetales, arroz con vegetales y lentejas con arroz y vegetales, además de una base de vegetales.
Las preparaciones incorporan legumbres y verduras, alimentos cuyo consumo puede verse limitado por razones económicas.
En 2025, la iniciativa amplió sus líneas de desarrollo con nuevas formulaciones, entre ellas snacks elaborados con frutas deshidratadas y pseudocereales.
La deshidratación permite obtener productos de fácil conservación y preparación, además de generar oportunidades para aprovechar frutas y verduras regionales y reducir su desperdicio.
Desde 2023, el programa también sostiene la provisión semanal de guisos deshidratados a nueve organizaciones sociales del Gran La Plata, que los distribuyen en comedores y ollas populares.
Esta tarea se complementa con recetarios, talleres de cocina y capacitaciones en manipulación segura de alimentos.
La experiencia refleja cómo la articulación entre la universidad pública, la investigación científica, la producción regional y el trabajo comunitario puede contribuir a enfrentar la inseguridad alimentaria y promover el acceso a una alimentación sana, nutritiva y soberana.
Colegio de Nutricionistas PBA