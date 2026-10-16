Salud

Innovar para garantizar una alimentación saludable y nutritiva

Posted on by rodrigos
16
Oct

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires destacó el aporte de la ciencia y la educación pública para fortalecer el derecho a una alimentación saludable, segura y soberana.

Bajo el lema “Innovar hoy para nutrir mañana”, se busca poner en valor iniciativas que utilizan el conocimiento científico para desarrollar respuestas frente a la inseguridad alimentaria, aprovechar los recursos disponibles y ampliar el acceso a alimentos nutritivos.

Una de estas experiencias es el Programa Planta de Alimentos para la Integración Social (PAIS), de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que elabora alimentos deshidratados destinados a complementar las estrategias de asistencia alimentaria.

La planta funciona en la Estación Experimental Julio Hirschhörn, en Los Hornos, y trabaja en articulación con el Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA), la UNLP, el CONICET y la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC).

Actualmente, el programa produce guisos deshidratados de arvejas con vegetales, lentejas con vegetales, arroz con vegetales y lentejas con arroz y vegetales, además de una base de vegetales.

Las preparaciones incorporan legumbres y verduras, alimentos cuyo consumo puede verse limitado por razones económicas.

En 2025, la iniciativa amplió sus líneas de desarrollo con nuevas formulaciones, entre ellas snacks elaborados con frutas deshidratadas y pseudocereales.

La deshidratación permite obtener productos de fácil conservación y preparación, además de generar oportunidades para aprovechar frutas y verduras regionales y reducir su desperdicio.

Desde 2023, el programa también sostiene la provisión semanal de guisos deshidratados a nueve organizaciones sociales del Gran La Plata, que los distribuyen en comedores y ollas populares.

Esta tarea se complementa con recetarios, talleres de cocina y capacitaciones en manipulación segura de alimentos.

La experiencia refleja cómo la articulación entre la universidad pública, la investigación científica, la producción regional y el trabajo comunitario puede contribuir a enfrentar la inseguridad alimentaria y promover el acceso a una alimentación sana, nutritiva y soberana.

Colegio de Nutricionistas PBA