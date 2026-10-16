La Provincia presentó las bases para la gestión integral de cianobacterias

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires presentó un documento técnico que reúne seis años de trabajo interinstitucional y territorial para abordar las floraciones de cianobacterias en los cuerpos de agua bonaerenses.

La presentación se realizó durante la jornada “Gestión Integral de Cianobacterias: Bases para una política pública desde la experiencia de la Provincia de Buenos Aires”, organizada a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos en modalidad híbrida.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron los avances del programa iniciado en 2020. Según informó el presidente de la Autoridad del Agua (ADA), Damián Costamagna, la red incorporó a 50 municipios y cuenta con más de 90 puntos de control.

Además, se capacitó a más de 1.300 personas y el cianosemáforo superó el millón de visitas.

El subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, resaltó la importancia del trabajo conjunto entre la Provincia, los municipios y la población para generar conciencia y proteger los cuerpos de agua y la salud de sus habitantes.

La jornada también incluyó experiencias de cooperación entre organismos públicos y científicos, iniciativas de educación ambiental y herramientas de participación ciudadana.

Entre ellas, se presentó CianoAlertAR, una aplicación abierta orientada a generar información ambiental con participación de la comunidad.Además, se compartieron experiencias de monitoreo y gestión ambiental desarrolladas en Chascomús, Mar Chiquita y otros territorios, junto con proyectos educativos como “Guardianes del Lago del Monte”, impulsado por estudiantes de la Escuela Primaria N.º 1 de Guaminí.

El encuentro concluyó con la renovación de representantes de la Mesa de Consultas del Programa de Gestión Integral de Cianobacterias, con el objetivo de fortalecer una gestión del agua sostenible, participativa y basada en evidencia científica.

Prensa Infraestructura