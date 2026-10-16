Jornada de alimentación saludable sin gluten en el HCD de General Rodríguez

Este miércoles en el Honorable Concejo Deliberante se llevó a cabo la charla de “Alimentación saludable sin gluten”, a cargo de la Licenciada Gisela Correa.

Allí se trataron diversos temas relacionados a la celiaquía, tales como sus indicaciones, normativas y detalles en a tener en cuenta en la cotidianidad, entre los que se destaca el cambio del logotipo «Sin Tacc» a «Sin Gluten» para referir a todos los productos que originalmente contenían esta proteína pero que fueron procesados para removerlo por debajo del límite permitido.

Inicialmente, la nutricionista comenzó hablando sobre el tratamiento que deben efectuar las personas diagnosticadas con esta enfermedad, cómo se detecta, qué alimentos se deben evitar y qué se puede comer: “Una alimentación saludable libre de gluten NO es deficiente en ningún tipo de nutrientes.

Sin embargo, cuando no sigue las recomendaciones nutricionales, puede resultar rica en calorías y grasas, y baja en fibra, vitaminas y minerales”, expresó la licenciada.

Asimismo, se proporcionó un taller de cocina sin gluten de la mano de “Hora de hornear”, mostrando las recetas y compartiendo tips de la gastronomía, tan especial y con cuidados mayores, evitando la contaminación cruzada.

Además, se comentaron cuestiones que tienen que ver con lo reglamentario y legal: Por un lado, para aquellas personas que no cuentan con obra social, que pueden acceder al PAAC (Programa de Asistencia Alimentaria al Paciente Celíaco), como iniciativa del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires.

El trámite es presencial y se inicia a través de la Secretaría de Salud Pública o el área de Desarrollo Comunitario del municipio correspondiente a tu domicilio, o mediante el correo electrónico oficial, presentando diagnóstico médico certificante, además de otros papeles importantes.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez