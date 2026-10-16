Detuvieron a un joven con armas, chaleco antibalas y decenas de dosis de droga en General Rodríguez

Un joven de 21 años fue detenido este miércoles 14 de octubre en el barrio Vista Linda, tras un operativo policial que permitió desarticular un presunto centro de distribución de estupefacientes.El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles Cervantes y 25 de Mayo, donde las fuerzas de seguridad interceptaron al sospechoso, identificado como Franco C.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron un revólver calibre 32, un rifle de aire comprimido calibre 6 mm y un chaleco antibalas que no presentaba numeración visible.Además, encontraron 85 envoltorios de cocaína presuntamente listos para su comercialización, 17 envoltorios de marihuana y un trozo de sustancia blanca en polvo, presuntamente utilizada para estirar la droga, con un peso aproximado de 70 gramos.

También se incautaron una balanza de precisión y dos cuchillos que presentaban vestigios de cocaína en sus hojas, elementos que serían utilizados para el fraccionamiento de las sustancias.

El detenido quedó a disposición de la UFI en turno del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, en una causa por infracción a la Ley de Drogas (N.º 23.737) y tenencia ilegal de arma de fuego.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez