El Gobierno nacional prepararía sanciones a gremios docentes por el paro en la provincia de Buenos Aires

El Ministerio de Capital Humano anunció que avanzará con actuaciones administrativas contra los sindicatos docentes que participaron del paro realizado en la provincia de Buenos Aires, luego de detectar escuelas cerradas y dificultades para llevar adelante inspecciones durante la jornada.

En un primer relevamiento, realizado hasta las 11, se registraron 128 actas.

De los establecimientos alcanzados, 61 estaban cerrados, en otros 20 no se permitió el ingreso de los inspectores y 47 fueron verificados.

Además, el informe preliminar indicó un ausentismo del 83,1% y señaló que el 8,4% de las instituciones relevadas funcionaba con normalidad. Los datos corresponden únicamente a las escuelas incluidas en ese operativo.

La cartera nacional, a cargo de Sandra Pettovello, buscará determinar qué organizaciones tuvieron responsabilidad en los posibles incumplimientos.

Entre los gremios que podrían quedar alcanzados por el procedimiento se encuentran SUTEBA, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), UDOCBA y AMET, integrantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense. También se analizará la participación de CTERA.

El Gobierno fundamentó la medida en la normativa de modernización laboral, que establece que la educación debe mantener una cobertura mínima del 75% durante los conflictos colectivos.

Por el momento, no se definieron multas ni otras sanciones específicas: las decisiones dependerán de los resultados de las inspecciones y de las responsabilidades que se determinen para cada entidad.

El paro docente de 24 horas se realizó en el marco de una jornada nacional de protesta educativa, que coincidió con la quinta Marcha Federal Universitaria.

Entre los reclamos de los sindicatos estuvieron la recomposición salarial, la reapertura de las paritarias, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la convocatoria a la paritaria nacional y una mayor asignación de recursos para el sistema educativo.

El procedimiento anunciado por Capital Humano se limita a la medida de fuerza en las escuelas bonaerenses y no incluye la protesta universitaria.