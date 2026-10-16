Las cárceles federales alojan a más de 12.300 personas y superan su capacidad en un 6,6%

La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) informó que en septiembre de 2026 había 12.301 personas detenidas en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), con una sobrepoblación del 6,6%.

Según el informe correspondiente al período enero-septiembre, la cifra representa un aumento de 135 personas, equivalente al 1,1%, respecto de diciembre de 2025.

La capacidad informada por el SPF es de 11.534 plazas, por lo que en septiembre había 767 personas alojadas por encima de ese límite.

El relevamiento también indicó que el 64,6% de la población detenida, equivalente a 7.946 personas, tenía condena firme, mientras que el 35,4% restante, unas 4.354 personas, permanecía procesada.

En cuanto a la distribución por establecimientos, los complejos penitenciarios federales I de Ezeiza y II de Marcos Paz concentraban la mayor cantidad de personas detenidas, con 1.916 y 1.876, respectivamente.

El informe también registró 1.052 mujeres y personas travesti-trans alojadas en cárceles federales, además de 273 jóvenes de entre 18 y 21 años.

En este último grupo, el 66,7% permanecía detenido sin condena firme.Por otra parte, se contabilizaron 2.010 personas extranjeras detenidas, un 3,5% más que en diciembre de 2025.

El documento fue elaborado por la PROCUVIN, a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili, a partir de datos mensuales publicados por el Servicio Penitenciario Federal.

La fiscalía aclaró que las cifras corresponden únicamente a establecimientos del SPF y no abarcan la totalidad de las personas privadas de libertad bajo la órbita de la Justicia nacional y federal.

Con info fiscales.gob.ar