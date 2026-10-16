El intendente Mauro García recibió al deportista rodriguense José Luis “Jope” Ramírez

El intendente de General Rodríguez, Mauro García, recibió a José Luis “Jope” Ramírez, deportista local que clasificó a los Strongfit Games Brasil 2026, en la categoría Élite.

Durante el encuentro, dialogaron sobre la preparación y los entrenamientos que el atleta lleva adelante para la competencia, que se disputará los días 7 y 8 de noviembre.

García le expresó su apoyo de cara al desafío, en el que Ramírez representará a General Rodríguez en uno de los eventos de fitness más importantes de Latinoamérica.

Municipalidad de General Rodríguez