Una herramienta que acompaña a los grupos precooperativos desde su conformación inicial hasta la formalización legal y cuenta con asesoramiento gratuito

El Municipio de Moreno, presentó una Guía para la Constitución de Cooperativas.

Se trata de una herramienta que organiza y acompaña el proceso de diez pasos e incluye orientación sobre documentación, trámites, registros y obligaciones tributarias.La iniciativa busca fortalecer la economía popular y el asociativismo para facilitar la organización colectiva de quienes buscan conformar una cooperativa.

La guía contempla las distintas etapas que incluyen la realización de la Asamblea Constitutiva, el inicio de la gestión de formalización ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); la obtención de la Matrícula Nacional y el CUIT; la solicitud de inscripción provincial; la rúbrica de libros; la transcripción de actas; las altas tributarias; y la solicitud de exenciones impositivas.

Además, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL) se brinda asesoramiento para resolver consultas y orientar a las y los interesados sobre los requisitos y procedimientos vigentes.

Para obtener más información, las personas interesadas pueden escribir a formalizacionimdel@gmail.com, comunicarse por WhatsApp al 11 3619-6163 o acercarse a las oficinas del IMDEL, ubicadas en Maipú 316, Moreno Centro, de lunes a viernes de 8 a 16 horas.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno